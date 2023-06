Ukrposhta hat Briefmarken mit Kinderzeichnungen herausgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrposhta hat den Verkauf eines Briefmarkensatzes Kinder des Sieges zeichnen die Zukunft der Ukraine zum Tag der Kinder gestartet, der Briefmarken mit den besten Kinderzeichnungen zu diesem Thema enthält. Dies teilte Ihor Smilanskyy, Generaldirektor des Unternehmens, mit.

Das Briefmarkenset ist in den Postämtern und auf dem Postmarkt sowie auf den Marktplätzen eBay und Amazon erhältlich.

Nach Angaben des Generaldirektors von Ukrposhta gehen 40 Hrywnja von jedem Briefmarkenbogen an Waisenhäuser und Kinder, die ihre Eltern verloren haben.

„Zuerst war da die Mriya. Ein Traum darüber, was passieren wird, wenn die Ukraine gewinnt. Dann gab es die Silvester-Briefmarke mit dem Traum, dass die Familien im neuen Jahr zusammen sein werden. Und jetzt eine dritte Briefmarke, die von Kindern gestaltet wurde – wie sie die Ukraine in der Zukunft sehen. Wie Sie sehen können, gibt es Motive der ersten und der zweiten Briefmarke, wo all die schwierigen Dinge der Vergangenheit angehören und die Familien ihre Helden in unserem schönen Land treffen“, sagte er.

Es sei darauf hingewiesen, dass Ukrposhta im April einen Wettbewerb zum Thema „Kinder des Sieges zeichnen die Ukraine der Zukunft“ ausgeschrieben hat. Mehr als 300 Zeichnungen wurden eingesandt. Rund 470 Tausend Teilnehmer stimmten über das beste Werk ab.

Der Siegerbeitrag war der Traum der 14-jährigen Olexandera Fedortschuk aus der Region Kiew.

Ukrposhta hat die Bilder der Finalisten auch in der Postausgabe abgebildet: