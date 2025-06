Selenskyj bestätigt Gespräche mit der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bestätigt, dass die ukrainische und die russische Delegation am 2. Juni in Istanbul Gespräche führen werden. Kiew besteht auf einem vollständigen Waffenstillstand, der Freilassung der Gefangenen und der Rückkehr der entführten Kinder. Dies sagte er während des Treffens am Sonntag, den 1. Juni.

Die ukrainische Delegation wird von Verteidigungsminister Rustem Umjerow angeführt.

„Wir haben die Positionen vor dem Treffen am Montag in Istanbul festgelegt. Die erste ist ein vollständiger und bedingungsloser Waffenstillstand. Die zweite ist die Freilassung der Gefangenen. Die dritte ist die Rückkehr der entführten Kinder. Und um einen glaubwürdigen und dauerhaften Frieden zu schaffen und die Sicherheit zu gewährleisten, muss ein Gipfel vorbereitet werden. Nur die Staatsoberhäupter können die wichtigsten Fragen lösen“, sagte der ukrainische Staatschef.

Unterdessen berichteten die russischen Massenmedien, dass die russische Delegation nach Istanbul abgereist sei.