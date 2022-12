Ukrsalisnyzja enthüllte den ersten modernisierten Elektrozug

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrsalisnyzja enthüllte am Freitag, den 30. Dezember, den ersten ukrainischen Elektrozug Ekonomitschna PrawdaL9T, der im eigenen Werk modernisiert wurde.

Der elektrische Zug bietet Platz für 964 Fahrgäste und kann Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h erreichen.

„Nach einer Generalüberholung reiht sich dieser elektrische Zug, der im ukrainischen Werk Luganskteplovoz hergestellt wurde, in die Liste der restaurierten Vorortzüge von Ukrsalisnyzja ein. Wir haben diesen Zug für die Fahrgäste so komfortabel wie möglich gestaltet“, heißt es in dem Bericht.

Der Elektrozug ist mit Rampen in jedem Kopfwagen, inklusiven Toiletten (mit Wickeltischen), Abstellplätzen für Fahrräder (24 Plätze im gesamten Zug) und Sitzplätzen für Fahrgäste mit Behinderungen ausgestattet.

Außerdem verfügt er über USB/Type-C-Anschlüsse zum Aufladen von Geräten, externe und interne Videoüberwachungssysteme und Beleuchtung in den Ein- und Ausstiegsbereichen.