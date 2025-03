"Ukrsalisnyzja hat die nach dem russischen Beschuss stromlose Strecke wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nach dem feindlichen Beschuss der Energie-Eisenbahninfrastruktur in den Regionen Dnipro und Saporischschja hat die Eisenbahngesellschaft den Zugbetrieb wieder aufgenommen, berichtet der Pressedienst von Ukrsalisnyzja. Um 7:37 Uhr meldete Ukrsalisnyzja den russischen Beschuss der Energie-Eisenbahninfrastruktur in den Regionen Saporischschja und Dnipro. „Der Feind greift weiterhin die Energie-Eisenbahninfrastruktur der Regionen Dnipro und Saporischschja an. Die ersten Reserve-Diesellokomotiven sind bereits in den stromlosen Gebieten eingesetzt worden, und die Verspätungen der Züge sind minimal“, teilte das Unternehmen mit. Um 10:16 Uhr wurde die Stromversorgung in dem beschädigten Gebiet wiederhergestellt.