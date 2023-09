Ukrsalisnyzja nimmt den Zugverkehr zwischen Mykolajiw und Cherson wieder auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrsalisnyzja hat den Zugverkehr zwischen Mykolajiw und Cherson, der nach dem feindlichen Beschuss der Infrastruktur teilweise eingeschränkt war, wieder aufgenommen. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Dienstag, den 26. September mit.

„Der Zugverkehr zwischen Mykolajiw und Cherson ist vollständig wiederhergestellt“, heißt es in der Erklärung.

Wir werden daran erinnern, dass am Morgen infolge des feindlichen Beschusses der Infrastruktur in der Region Mykolajiw der Zugverkehr zwischen Mykolajiw und Cherson vorübergehend eingeschränkt war. Die Passagiere des Zuges Nummer 218 nach Cherson wurden mit Bussen befördert.

Heute Nacht haben russische Truppen erneut die Ukraine beschossen. In der Region Tscherkassy wurde während des nächtlichen Beschusses ein Infrastrukturobjekt beschädigt, in Krywyj Rih traf der Feind eines der Unternehmen. Und in der Region Odessa trafen die Russen die Hafeninfrastruktur, zwei Männer wurden bei dem Angriff verletzt.