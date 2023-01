Ukrsalisnyzja hat zusätzliche Flüge in die Karpaten eingerichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrsalisnyzja hat für Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5. Januar, zusätzliche Flüge des Schnellzuges Bukovel DPCr-3 eingerichtet. Dies teilte der Pressedienst des Departements mit.

So wird der Zug Nr. 810/809 Lwiw – Yasynia vom 4. bis 8. Januar um 7:00 Uhr abfahren und um 12:25 Uhr in Yasynia ankommen. Die Rückfahrt von Yasynya erfolgt um 15:10 Uhr und die Ankunft in Lwiw ist um 20:50 Uhr.

Direkte Bustransfers zum Ferienort werden vom Bahnhof Tatariv-Bukovel organisiert.