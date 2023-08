Ukrsalisnyzja hat zusätzliche Züge von Kiew nach Lwiw eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrsalisnyzja hat zusätzliche Züge von Kiew nach Lwiw in Betrieb genommen, um der hohen Nachfrage der Fahrgäste nach Reisen in die Westukraine Rechnung zu tragen. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am 3. Juli mit.

So wurde der zusätzliche Zug Nr. 191/192 Kiew – Lwiw bestellt. Er fährt am 4., 5., 6., 11., 12. und 13. August um 7:05 Uhr in Kiew ab und kommt um 14:49 Uhr in Lwiw an. In der Gegenrichtung fährt der Zug an denselben Tagen um 14.37 Uhr in Lemberg ab und kommt um 22.05 Uhr in Kiew an.

Darüber hinaus gibt es einen zusätzlichen Zug Nr. 163/164 von Kiew nach Lwiw. Er fährt am 11., 12. und 13. August um 6:28 Uhr in Kiew ab und kommt um 13:58 Uhr in Lwiw an. Zurück von Lwiw fährt der Zug an denselben Tagen um 14:50 Uhr und kommt um 22:27 Uhr in Kiew an.

Alle Flüge werden mit klimatisierten Dienstwagen durchgeführt.