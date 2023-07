Das Umweltministerium hat den Umfang der von der Russischen Föderation in der Ukraine verursachten Umweltschäden genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den 500 Tagen der russischen Invasion in der Ukraine hat die Umwelt unseres Landes Schäden im Wert von 2 Billionen Hrywnja erlitten. Dies wurde am Samstag, den 8. Juli, in einer Erklärung auf der offiziellen Website des Ministeriums bekannt gegeben.

Der Minister für Umweltschutz und natürliche Ressourcen, Ruslan Strelets, wies darauf hin, dass dies nicht die endgültige Einschätzung sei. Denn die Inspektoren der staatlichen Umweltinspektion der Ukraine registrieren weiterhin neue Umweltzerstörungen durch die Kämpfe.

„Die Zahlen sind erschreckend. Schon heute belaufen sich die Umweltschäden auf etwa 51 Milliarden Euro oder 2 Billionen Hrywnja. Das bedeutet, dass jeder Tag des Krieges Russland mindestens 102 Millionen Euro oder 4 Milliarden Hrywnja an Umweltschäden kostet. Alles hat seinen Preis“, betonte Ruslan Strelets.

Er fügte hinzu, dass zu dieser Zahl bald noch die geschätzten Kosten für die Schäden an der Natur hinzukommen werden, die durch die Bombardierung des Wasserkraftwerks Kachowka durch die Russen entstanden sind.

„Die Schätzungen gehen weiter. Russland wird für jeden Tag dieses Krieges bezahlen. Für jeden verbrannten Baum. Für jedes entweihte Stück ukrainischen Landes. Zu diesem Zweck schließen wir uns mit der gesamten zivilisierten Welt zusammen und setzen uns dafür ein, dass Ökozid im internationalen Recht anerkannt wird“, sagte der Minister.

Im besetzten Mariupol zerstören die Angreifer den Fluss Kalchik.

In der Region Luhansk gibt es Umweltprobleme aufgrund der großen Zahl von Toten, die spontan verschüttet wurden, und der Überreste der Angreifer.