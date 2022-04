Die unabhängige Ukraine wird viel länger existieren als Putin - Blinken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

US-Außenminister Antony Blinken hat erklärt, dass eine unabhängige Ukraine viel länger existieren wird als der russische Präsident Wladimir Putin. Dies sagte er an der Grenze zu Polen nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, berichtet CNN.

„Die Quintessenz ist folgende. Wir wissen nicht, wie dieser Krieg weitergehen wird, aber wir wissen, dass eine souveräne, unabhängige Ukraine viel länger existieren wird als Wladimir Putin“, so Blinken.

Er sagte, dass die USA die Ukraine so lange unterstützen werden, bis das Land in der Auseinandersetzung mit Russland erfolgreich ist.

„Und unsere Unterstützung für die Ukraine wird fortgesetzt. Es wird weitergehen, bis wir einen endgültigen Erfolg sehen“, fügte Blinken hinzu.

Der Chef des Pentagon, Lloyd Austin, betonte seinerseits, dass die Ukraine Russland besiegen könne, wenn sie über die notwendigen Waffen verfüge.

„Was ihre Fähigkeit zu gewinnen betrifft, so ist der erste Schritt zum Sieg der Glaube daran, dass man gewinnen kann. Sie glauben also, dass sie gewinnen können. Wir glauben, dass sie gewinnen können, wenn sie die nötige Ausrüstung und Unterstützung erhalten“, sagte Austin und fügte hinzu, dass die USA alles tun werden, was nötig ist, um die Ukraine zu gewinnen…