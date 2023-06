UNDP sammelt 1 Milliarde Dollar für den Wiederaufbau der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen wird zusammen mit seinen Partnern 1 Milliarde Dollar für den Wiederaufbau der Ukraine bereitstellen. Dies gab UNDP-Chef Achim Steiner während unseres Treffens in Kiew bekannt, schrieb der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal in den sozialen Netzwerken.

„Wir sprachen über den Bedarf der Ukraine an rascher Erholung und humanitärer Minenräumung. Dabei wurde auch die Frage der Unterstützung von umgesiedelten Unternehmen und kleinen und mittleren Unternehmern angesprochen, die ihr Geschäft während des Krieges verloren haben und neu anfangen wollen. Das UNDP ist bereit, in diesen Fragen zu helfen. Insbesondere bereitet es Ausbildungs- und Umschulungsinitiativen für Unternehmer und die Entwicklung potenzieller Exportindustrien vor. Das UNDP wird auch die Wiederherstellung der Energieinfrastruktur unterstützen“, heißt es in der Erklärung.

Der Regierungschef dankte den internationalen Partnern für diesen rechtzeitigen Schritt.

„Ich bin dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen dankbar für seine konsequente Unterstützung während des Krieges und für die Hilfe bei der Umsetzung der dringenden Wiederaufbauprioritäten der Regierung“, betonte Schmyhal.