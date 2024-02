Unerlaubte Gasentnahme in der Region Tscherkassy entdeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Tscherkassy haben Gasarbeiter ein Gasleck an einer unterirdischen Niederdruck-Gasleitung entdeckt, das auf eine unerlaubte Gasentnahme zurückzuführen ist. Darüber berichtete heute, am 9. Februar, der Pressedienst des Energieministeriums der Ukraine.

„Bei der Inspektion stellte sich heraus, dass an dieser Stelle eine unbefugte Entnahme von Gas aus der Verteilergasleitung stattfand. Der Ort des Eingriffs in das Gasversorgungssystem wird geschlossen, ohne die Verbraucher abzuschalten“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird auch berichtet, dass in Zhmerinka, Region Winnyzja, aufgrund von Korrosionsschäden an der Gasleitung die Gasversorgung von 30 Haushalten eingestellt wurde.

Wir werden daran erinnern, dass vor kurzem infolge eines Streiks auf Mykolajiw Gasleitungen beschädigt wurden, ein Mitarbeiter von Naftohas getötet.

Am 23. Januar geriet eine Gasleitung in Charkiw als Folge des russischen Streiks in Brand.