Unternehmer wenden sich immer seltener an den Ombudsmann für Unternehmen: worüber sie sich beschweren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Rat des Ombudsmannes für Unternehmen, der Unternehmern hilft, sich gegen staatliche Missstände zu wehren, erhielt im Jahr 2024 1191 Beschwerden von Unternehmen, berichtet der Pressedienst des Rates. Im Vorjahr waren es 1336 Beschwerden mehr. Die meisten Beschwerden betrafen Steuerfragen (61% der Gesamtzahl der Beschwerden von Unternehmen), Handlungen von Strafverfolgungsbehörden (13%), Handlungen staatlicher Regulierungsbehörden (7%), Zollangelegenheiten (6%) und Handlungen lokaler Regierungen (4%). 659 Fälle wurden aufgrund der eingegangenen Beschwerden abgeschlossen, 64% davon erfolgreich. Der Rat hat dazu beigetragen, dass ukrainische Unternehmer 2,2 Mrd. Hrywnja einsparen konnten. Nach regionalen Besuchen wurde eine Brennerei in der Oblast Tscherkassy von der Liste der risikobehafteten Steuerzahler gestrichen. Außerdem gelang es dem Rat, Steuerbescheide zu annullieren – Entscheidungen über die Erhöhung der Einnahmen des Unternehmens um mehr als 1 Mrd. Hrywnja für einen in Wolhynien ansässigen Hersteller und Vertreiber von Holzpaneelen. Wir halfen einer in Ternopil ansässigen Fabrik, die Produktion von Lampen wieder aufzunehmen und die Lieferungen fortzusetzen (die Prüfung des Falles durch den Rat ist noch nicht abgeschlossen). Lesen Sie mehr: Anklänge an den Fall Mazepa: Was steckt hinter der Forderung, Unternehmen vor der Strafverfolgung zu schützen Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Ombudsmann der Ukraine für Unternehmen, Roman Vashchuk, gesagt hat, dass das hohe Maß an Korruption im staatlichen Zollsystem durch eine Erhöhung der Gehälter der Mitarbeiter des Dienstes überwunden werden kann.