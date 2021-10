Öl verbilligt sich nach Nachrichten über Gespräche mit dem Iran

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nach der Nachricht über die Wiederaufnahme der Atomgespräche mit dem Iran verbilligt sich das Öl auf den Weltmärkten, berichtet Bin.ua.

Die Ölpreise sind am Morgen gesunken, was zu weiteren Zuflüssen in den Markt für diesen Rohstoff geführt hat. Um 7.55 Uhr MESZ notieren die Dezember-Futures der Sorte Brent bei $83,32/bbl (-0,11 %) und die November-Futures der Sorte WTI bei $80,55/bbl (-0,11 %).

OANDA-Analysten zitieren einen Bloomberg-Bericht über die Aufnahme von Gesprächen bereits in dieser Woche, berichtet das Wall Street Journal.

Die erneute Unterzeichnung eines US-Abkommens mit dem Iran über die Entwicklung der Atomenergie könnte Brent-Rohöl auf 70 $/Barrel drücken.