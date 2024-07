Der Verdächtige hat der Tochter des ermordeten Farion seine Zunge gezeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Junge reagierte auf die rhetorische Frage der Tochter des Opfers, ob er seine Zunge verschluckt habe.

Der Verdächtige im Mordfall an der Publizistin und Linguistin Irina Farion, der 18-jährige Wjatscheslaw Zinchenko, hat der Tochter des Opfers während einer Gerichtsverhandlung in Lwiw am Freitag, den 26. Juli, seine Zunge gezeigt. Dies geht aus einem Video hervor, das im Internet aufgetaucht ist.

Die Tochter des Ermordeten, Sophia Semchyshyn, wandte sich während der Sitzung direkt an den Verdächtigen mit der Frage, warum er schweige, heißt es, „hat er seine Zunge nicht verschluckt?“. Der Mann zeigte daraufhin seine Zunge, antwortete ihr aber nicht.