Verteidigungsministerium: Freiwillige, die den ukrainischen Streitkräften vor den Änderungen der Vertragsbedingungen beigetreten sind, erhalten ebenfalls eine Million

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Freiwillige im Alter von 18-24 Jahren, die der Armee vor der Einführung der neuen Vertragsbedingungen beigetreten sind, können ebenfalls eine Million Hrywnja erhalten.

Quelle: Dmytro Lazutkin, Sprecher des Verteidigungsministeriums der Ukraine, während des Spendenmarathons

Direkte Ansprache: „Die Zahlung einer Geldprämie in Höhe von einer Million Hrywnja ist für diejenigen Soldaten und Soldatinnen vorgesehen, die im Alter von 25 Jahren in die Armee eingetreten sind, bevor die neuen Vertragsbedingungen in Kraft getreten sind.“

Einzelheiten: Lazutkin zufolge können sich Soldaten unter 25 Jahren, die freiwillig einen Vertrag mit der Armee unterzeichnet haben, an ihre Kommandeure wenden, um sich über den Algorithmus für den Erhalt einer finanziellen Vergütung zu informieren.

Er fügte hinzu, dass die Soldaten nach Ablauf des Vertrages das Recht haben, zu kündigen oder einen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Gleichzeitig können Bürger, die unter einem Vertrag gedient haben, nicht innerhalb von 12 Monaten zur Mobilisierung einberufen werden.

Das Ministerkabinett hat am Dienstag ein einjähriges Vertragsverfahren für Freiwillige im Alter von 18 bis 24 Jahren gebilligt, das eine einmalige Barzahlung von 1 Million Hrywnja vorsieht.