Das Verteidigungsministerium hat die Indienststellung von fünf gepanzerten Fahrzeugen genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das gepanzerte Reparatur- und Bergungsfahrzeug ist mit speziellen Einheiten und Mechanismen für die Evakuierung gepanzerter Fahrzeuge aus dem Schlachtfeld und die Durchführung von Reparaturarbeiten im Feld ausgestattet.

In der ersten Hälfte dieses Jahres hat das ukrainische Verteidigungsministerium fünf Muster gepanzerter Fahrzeuge für verschiedene Zwecke kodifiziert und für den Einsatz in der Truppe zugelassen. Dies teilte der Pressedienst des Verteidigungsministeriums am Montag, den 29. Juli mit.

In der Liste der Muster, die den Nomenklatur-Code ANTITERRORIST Betrieb, die Produkte von Unternehmen des ukrainischen Büro des Präsidenten und Modelle der Produktion von ausländischen Verteidigungsunternehmen erhalten.

Es wird darauf hingewiesen, dass gepanzerte Mannschaftstransportwagen auf Rädern, gepanzerte Fahrzeuge mit erhöhtem Minenschutz sowie ein Reparatur- und Bergungsfahrzeug auf Basis eines Panzerfahrgestells für die Bedürfnisse der Truppen codiert wurden.

Das gepanzerte Bergungsfahrzeug ist mit speziellen Einheiten und Mechanismen zur Evakuierung gepanzerter Fahrzeuge vom Schlachtfeld und zur Durchführung von Reparaturarbeiten im Feld ausgestattet.

Das kodifizierte und in die Personal- und Stabsliste der Militäreinheiten aufgenommene Muster der gepanzerten Militärausrüstung aus ukrainischer Produktion darf auf Kosten des Staatshaushalts erworben und in den Streitkräften der Ukraine eingesetzt werden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Verteidigungsministerium seit Anfang des Jahres mehr als 10 Robotikkomplexe aus einheimischer Produktion kodifiziert und für den Einsatz in der Armee zugelassen hat.

Außerdem hat das Verteidigungsministerium seit Anfang 2024 mehr als 60 Muster verschiedener Munitionstypen kodifiziert und zur Verwendung in den Streitkräften zugelassen.