​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Internet wurde berichtet, dass der Held des Euromaidan und ehemalige Abgeordnete Mykhaylo Havrylyuk, besser bekannt als Kosak Havrylyuk, in der Nähe von Bachmut gestorben ist. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich nur um eine Fälschung handelte.

Die Information über den Tod des siebten Abgeordneten Mykhaylo Havrylyuk, besser bekannt als Kosak Havrylyuk, in der Nähe von Bachmut entspricht nicht der Realität. Dies berichtete Gavrilyuks Frau Yaryna.

„Freunde, mit Mykhailo ist alles in Ordnung. Er ist am Leben. Dies ist ein weiterer anschaulicher Beweis dafür, dass Telegram-Kanäle böse sind“, schrieb Yaryna.

Auch Informationen über den Tod des ehemaligen Abgeordneten wurden von seinem Paten Yaryna dementiert:

„Mikhail lebt! Ich habe ihn gerade nach Ihrem Anruf angerufen. Er ist nicht tot, er liest die Nachricht von seinem Tod. Er wäre nicht rechtzeitig gestorben, weil wir am Samstag Cognac getrunken haben. Mykhailo ist jetzt in Kolomna“, sagte Myroslav, der Patenonkel von Gavrilyuks Frau, in einem Kommentar gegenüber TSN.ua.

Mykhailo Gavrilyuk stammt aus dem Dorf Yarivka, Bezirk Khotyn, Region Tscherniwzi, und ist ein ehemaliger Kosak der Vierten Hundertschaft der Maidan-Selbstverteidigung. Er ist Abgeordneter der achten Einberufung der Volksfrontpartei und Mitglied des MPC.

Gavrylyuk wurde während der Euromaidan-Ereignisse bekannt, als ein Video von seiner Folterung durch die Jaguar-Spezialkräfte veröffentlicht wurde. Dies geschah am 22. Januar 2014 in der Grushevskogo Straße in Kiew, als Sicherheitskräfte Harylyuk nackt in der Kälte auszogen und folterten, fotografierten und filmten die Misshandlungen.

