Es ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie ein Auto mit FSB-Mitarbeitern in die Luft gesprengt wird

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Auto mit Mitarbeitern des Föderalen Sicherheitsdienstes der Russischen Föderation und russischen Invasoren wurde im besetzten Oleschky in der Region Cherson in die Luft gesprengt. Dies teilte der ukrainische Kriegskorrespondent Andrij Zaplijenko am Donnerstag, den 7. September auf seinem Telegram-Kanal mit.

Ihm zufolge gibt es einen Toten und einen Verletzten infolge dieser Explosion.

„Das Ergebnis: ein FSB-Offizier – 200. Der zweite – 300, während auf der Intensivstation in ernstem Zustand“, sagte der Journalist.

In den Bildern des Videos ist zu sehen, dass das Auto während der Fahrt explodierte.