Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, General Walerij Saluschnyj, fühlt sich wohl und dankt allen Ukrainern für ihre Unterstützung. Dies geht aus einem Video hervor, das am Donnerstag, den 25. Mai, von einem Offizier der ukrainischen Streitkräfte, Anatolij Stefan, auch bekannt unter seinem Rufnamen „Stirlitz“, veröffentlicht wurde.

Er erinnerte daran, dass die russische Propaganda im Mai wiederholt Fälschungen über die Verletzungen von General Saluschnyj und verschwörerische Stellungnahmen sogenannter „Experten“ zu seinem Gesundheitszustand veröffentlicht hatte.

„Und schließlich möchte ich heute, am 25. Mai, ein sehr beängstigendes Geheimnis über den Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte lüften“, sagte Stefan in dem Video, woraufhin Saluschnyj in dem Video erschien.

„Ich möchte mich bei allen Ukrainern herzlich bedanken. Gemeinsam werden wir definitiv gewinnen und das nicht nur heute. Immer. Ich danke Ihnen allen“, sagte der Chef der ukrainischen Streitkräfte mit einem Lächeln.