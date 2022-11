Vier Folterkammern in Cherson entdeckt - Büro des Generalstaatsanwalts

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Staatsanwälte haben neue russische Kriegsverbrechen in Cherson dokumentiert. In vier Gebäuden der von russischen Invasoren befreiten Stadt wurden Folterstätten gefunden. Dies berichtete die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine am Montag, den 21. November, in ihrem Telegramm-Kanal.

„Nach Angaben der Ermittler haben russische Militärs und Vertreter russischer Sonderdienste während der Besetzung von Cherson in den eroberten Gebäuden des Untersuchungsgefängnisses von Cherson, des Untersuchungsgefängnisses und einer der Bezirkspolizeidienststellen pseudo-legale Einrichtungen geschaffen“, heißt es in dem Bericht.

Dies wird durch einschlägige Dokumente bestätigt. Am Durchsuchungsort wurden außerdem Teile von Gummiknüppeln, ein Holzschläger, eine von den Angreifern zur Folterung von Zivilisten verwendete Maschine, eine Glühlampe und Kugeln aus den Wänden beschlagnahmt.

„Bei der Untersuchung des Opfers im Keller eines der Bürogebäude, wo die Angreifer auch eine Folterkammer eingerichtet hatten, fanden die Strafverfolgungsbeamten Teile eines Metallrohrs, Handschellen und andere Gegenstände“, schreibt die Staatsanwaltschaft.

Gegenwärtig läuft eine Voruntersuchung im Rahmen des Strafverfahrens wegen Verletzung der Gesetze und Gebräuche des Krieges – Teil 1 des Artikels 438 des ukrainischen Strafgesetzbuches.

Die Strafverfolgungsbehörden sammeln weiterhin Beweise für weitere Gerichtsverfahren gegen russische Kriegsverbrecher.

Wie wir bereits berichteten, fanden die Strafverfolgungsbehörden in Cherson eine vollständige Liste von Verrätern, die in der „Polizei“ der Invasoren dienten.

Außerdem wurde in der Region Cherson ein kollaborierender Abgeordneter festgenommen.