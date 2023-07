Vier Menschen sind in der Region Odessa an einer Alkoholvergiftung gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Bezirk Razdelnyanskyy in der Region Odessa wurden Massenvergiftungen und der Tod von Menschen durch den Konsum von Ersatzalkohol gemeldet. Dies teilte die Regionalpolizei am 7. Juli mit.

Es wird festgestellt, dass derzeit vier Menschen gestorben sind, sieben weitere befinden sich in einem ernsten Zustand im Krankenhaus.

Nach Angaben der Ermittler fühlten sich am 5. Juli mehrere Bewohner des Dorfes Starostino krank, nachdem sie Wodka getrunken hatten, der in einem örtlichen Geschäft vom Fass verkauft wurde. Drei Personen starben im Krankenhaus, der Tod eines weiteren Mannes wurde von den Ärzten an seinem Wohnort festgestellt.

„Die vorläufige Todesursache der Bürger ist eine toxische und chemische Vergiftung… Die Strafverfolgungsbehörden haben eine Frau, die das Alkohol-Surrogat verkauft hat, wegen des Verdachts des Verkaufs von illegal hergestelltem Alkohol, der zur Vergiftung und zum Tod der Menschen geführt hat, festgenommen“, so die Strafverfolgungsbehörden.

Es wurden mehrere gerichtsmedizinische Untersuchungen angesetzt.