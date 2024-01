Das vierte Treffen zur ukrainischen Friedensformel hat in Davos stattgefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das vierte Treffen der nationalen Sicherheitsberater zur ukrainischen Friedensformel hat in Davos stattgefunden. Vertreter von 81 Ländern und einer internationalen Organisation nahmen daran teil, teilte der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, in seinem Telegram-Kanal mit.

In Davos waren vertreten: 39 Länder Europas, 18 Länder Asiens, 12 Länder Afrikas, 6 Länder Südamerikas, 3 Länder Nordamerikas, 2 Länder Ozeaniens.

Wie Jermak feststellte, ist die stetig wachsende Zahl von Ländern, die sich an der Arbeit am gemeinsamen Aktionsplan für die Weltformel beteiligen, ein gutes Zeichen. Insbesondere die Länder in den Regionen des Globalen Südens engagieren sich immer stärker.

Jermak wies darauf hin, dass ein Waffenstillstand nicht das Ende der russischen Aggression bedeuten würde, sondern dem Feind nur die Möglichkeit gäbe, eine Pause einzulegen und Kräfte zu sammeln.

„Das ist definitiv nicht der Weg zum Frieden. Die Russen wollen keinen Frieden. Sie wollen die Vorherrschaft. Die Wahl ist also einfach: entweder wir verlieren und verschwinden – oder wir gewinnen und leben weiter. Und wir kämpfen“, erklärte Jermak.

„Der Frieden, den die Ukraine anstrebt, muss ihr Überleben, ihre Integrität, ihre Souveränität und die Möglichkeit der Entwicklung garantieren. Er muss die Wiederholung von Aggressionen verhindern. Gemeinsam haben wir eine ganzheitliche Struktur geschaffen, um einen solchen Frieden zu erreichen. Seine Elemente sind eng miteinander verknüpft. Und das ist der einzige Weg“, fügte der Chef des Präsidialamtes hinzu.