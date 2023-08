In den Vorkarpaten haben Grenzschutzbeamte einen Lastwagen mit gefälschten Zigaretten angehalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den Vorkarpaten, 300 Meter vor der Grenze, stoppte der Grenzschutz einen Mercedes-Benz Atego, der von einem 23-jährigen Einwohner von Zdolbunov, Region Riwne, gefahren wurde und gefälschte Zigaretten transportierte. Dies berichtet der staatliche Grenzdienst.

Der Fahrer gab gegenüber den Grenzbeamten an, Zigaretten verschiedener Marken zu transportieren und legte Versandpapiere für 280 Schachteln Tabakwaren vor. Die vorgelegten Dokumente weckten jedoch bei den Grenzbeamten Zweifel an ihrer Gültigkeit, außerdem weigerte sich der Fahrer, den Lkw zur Kontrolle zu öffnen, heißt es in dem Bericht.

Die Grenzschutzbeamten informierten daraufhin die Mitarbeiter der Nationalen Polizei.

Der Lastwagen wurde daraufhin überprüft. Es wurden 294 Zigarettenschachteln gefunden, davon 200 Schachteln ohne Verbrauchssteuermarken.

Der Lastwagen und die Zigaretten wurden beschlagnahmt.