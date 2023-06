Vorstoß an den Flanken bei Bachmut - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden sind die ukrainischen Verteidigungskräfte zwischen 250 und 700 Meter an den Flanken in Richtung Bachmut vorgerückt. Dies berichtete ein Vertreter der östlichen Truppengruppe der Streitkräfte der Ukraine, Sergej Tscherewatyj, in einer am Montag, den 12. Juni, ausgestrahlten nationalen Fernsehansprache.

„Wenn wir über die Bachmut-Richtung sprechen, gehen die Stellungskämpfe hier weiter. Der Feind versucht vergeblich, auch hier einen Gegenangriff zu starten. Im Laufe des Tages gab es insgesamt drei Gefechte in dieser Richtung, 249 Mal wurden unsere Stellungen mit verschiedenen Arten von Artillerie getroffen, zwei Luftangriffe“, sagte er.

Tscherewatyj wies darauf hin, dass die ukrainischen Streitkräfte, wo immer es möglich war, zum Gegenangriff übergingen und „250 bis 700 Meter an den Flanken vorrückten und den Feind verdrängten.

Dabei wurden 66 Angreifer vernichtet, 83 verwundet und drei weitere gefangen genommen.

Was die militärische Ausrüstung betrifft, so verloren die Russen zwei BMPs, zwei amphibische Angriffsfahrzeuge, einen APC, zwei selbstfahrende Mörserwerfer Nona, eine Haubitze D-30, ein Panzerabwehrraketensystem und ein Feldmunitionsdepot.