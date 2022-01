Das Waffenstillstandsregime wird im Donbass aufrechterhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden wurde im Donbass kein einziger Verstoß gegen die Waffenstillstandsregelung verzeichnet, so der Morgenbericht des Hauptquartiers der Vereinten Streitkräfte am Samstag, den 29. Januar.

Auch wurde seit Beginn des heutigen Tages kein Beschuss mehr verzeichnet.

Es wird festgestellt, dass das Militär die Lage unter Kontrolle hat und weiterhin die Aufgaben der Abwehr und Abschreckung bewaffneter Angriffe wahrnimmt.

Zuvor hatte die Trilaterale Kontaktgruppe für den Donbass erklärt, dass der Beschuss im Donbass um 75 Prozent zurückgegangen sei. Gleichzeitig wurde eine vollständige Einstellung der RPO-Verstöße nicht erreicht, was zu Opfern bei den ukrainischen Streitkräften und zur Zerstörung der zivilen Infrastruktur geführt hat.

Vier Kinder in einem Jahr im Donbass getötet