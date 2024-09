Ein Waldbrand in der Region Charkiw hat fast 1.000 Hektar verschlungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Feuer in Vysokobirskoye lesnichestvo entstand zu Beginn der Woche. Seine Bekämpfung wird durch dichte Minen im Wald erschwert.

Der dritte Tag ist die Liquidierung des Waldbrandes in Vysokobirskoye lesnichestvo von Balaklija Forstwirtschaft in Isjum Bezirk der Region Charkiw. Am Freitagmorgen betrug die Fläche 983 Hektar, berichtete die regionale Abteilung des Staatlichen Notdienstes am 20. September.

„37 Ausrüstungseinheiten und 158 Rettungskräfte der Garnisonen Charkiw, Luhansk und Poltawa des staatlichen Rettungsdienstes, darunter zwei pyrotechnische Berechnungen des staatlichen Rettungsdienstes, sowie Einheiten der örtlichen Feuerwehr des Dorfes Andrijiwka, ein Löschzug, 12 Ausrüstungseinheiten und 36 Forstarbeiter sind an der Brandbekämpfung beteiligt“, so der Bericht.

Das Feuer in Vysokobirskoye lesnichestvo entstand am Nachmittag des 17. September. Seine Beseitigung wird durch dichten verminten Wald erschwert.

Vor zwei Tagen wurde berichtet, dass im Bezirk Isjum wegen der schnellen Ausbreitung des Waldbrandes beschlossen wurde, die Bewohner des Dorfes Andrijiwka zu evakuieren. Damals gab es 14 Brandherde in der Region.

Heute wurde bekannt, dass Kiew bei der Luftverschmutzung den ersten Platz in der Welt einnimmt. Dies geht aus der Überwachung von IQair hervor. Die wahrscheinliche Ursache für die vorübergehende Verschlechterung der Luft sind Brände im Ökosystem der Region Kiew.