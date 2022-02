Weißrussland entsendet Militäreinheiten an die ukrainische Grenze - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Einzelne Einheiten der kampfbereitesten Einheiten der belarussischen Streitkräfte haben mit der Verlegung an die ukrainische Grenze begonnen. Die Kolonnen bewegen sich in Richtung Wolhynien. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Montag, den 28. Februar, mit.

Im Laufe des Tages sollen sich die Aggressionstruppen neu formiert und gepanzerte Fahrzeuge sowie Raketen- und Artilleriewaffen in bestimmten Richtungen zusammengezogen haben, um vor allem Kiew und wichtige ukrainische Städte, insbesondere Charkiw, Tschernihiw, Odessa, Cherson und Mariupol, abzuriegeln und einzunehmen.

Der Generalstab stellte fest, dass ein erheblicher Teil der militärischen Ausrüstung aus dem Gebiet von Belarus und über die besetzte Krim eintrifft…