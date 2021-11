Weitere 140.000 Ukrainer sind gegen COVID geimpft worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden wurden in der Ukraine weitere 139.476 Dosen verschiedener Impfstoffe gegen das Coronavirus COVID-19 verabreicht. Das ist halb so viel wie gestern, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag, den 28. November, mitteilte.

43.353 Personen erhielten die erste Dosis und 96.123 wurden vollständig geimpft. Gestern waren 858 mobile Teams, 3.138 Impfstellen und 493 Impfzentren im Einsatz.

Der Impfstoff von Pfizer wurde am häufigsten verwendet – 59.937. Kleinere Mengen an Impfstoffen wurden von Sinovac mit 51 146, AstraZeneca mit 17 867 und Moderna mit 10 526 verabreicht.

Seit Beginn der Impfkampagne wurden 13.289.463 Personen geimpft, von denen 13.289.461 eine Einzeldosis und 10.904.799 vollständig geimpft wurden und zwei Dosen erhalten haben. Insgesamt wurden 24.194.260 Menschen geimpft.

Anzahl der COVID -Impfungen in ukrainischen Regionen pro Tag (zweite Dosis):

Kiew – 14041

Winnyzja – 2617

Wolhynienska – 2371

Dnipropetrowska – 5656

Donezk – 2727

Schytomyrska – 2874

Zakarpatska – 1420

Zaporizska – 5526

IwanoFrankivska – 2260

Kiewska – 5461

Kirovohradska – 1964

Luhanska – 1240

Lwiwska – 9058

Mykolayivska – 1599

Odessa – 5500

Poltavska – 3027

Riwnenska – 2398

Sumska – 2014

Ternopil – 3959

Charkiw – 7016

Cherson – 2386

Chmelnyzka – 2229

Tscherkassy – 4051

Tscherniwzi – 1932

Tschernihiw – 2797

Mehr als 4,1 Millionen Menschen in der Ukraine sind innerhalb eines Monats gegen das Coronavirus geimpft worden. In einem Memorandum mit dem IWF haben sich die ukrainischen Behörden verpflichtet, bis Ende des Jahres 17 Millionen Menschen zu impfen.

Ukraine suspendiert 2.800 nicht geimpfte Lehrer.