Ein weiterer Wärmekraftwerksblock ist an das Energiesystem angeschlossen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein weiterer Wärmekraftwerksblock mit einer Kapazität von 200 MW hat in der Ukraine seine Arbeit aufgenommen. Dies meldete Ukrenergo am Mittwoch, den 4. Oktober.

„Nach planmäßigen Reparaturen wurde ein Kraftwerksblock in einem der Wärmekraftwerke in Betrieb genommen. In das Energiesystem hinzugefügt etwa 200 MW Leistung“, in der Nachricht angegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass der maximale Verbrauch gestern Abend im Vergleich zu Montag, dem 2. Oktober, um 0,4% gestiegen ist. Gleichzeitig sind 421 Siedlungen aufgrund von Feindseligkeiten und aus anderen Gründen weiterhin ohne Licht. Es wurden neue Schäden in den Netzen der Oblenergos der Regionen Donezk, Charkiw und Cherson verzeichnet. Die Stromversorgung wird unter Berücksichtigung der Sicherheitslage und mit Genehmigung des Militärs wiederhergestellt.

Heute wurden die Stromimporte aus der Slowakei mit einem Gesamtvolumen von 641 MWh wieder aufgenommen, mit einer maximalen Leistung von bis zu 300 MW in einigen Stunden.

Die Exporte in die Slowakei und nach Moldawien belaufen sich auf insgesamt 633 MWh, mit einer maximalen Kapazität von bis zu 390 MW in einigen Stunden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 2. September in der Ukraine der Block des Wärmekraftwerks früher als geplant in Betrieb genommen wurde. Danach wurde das Energiesystem um 100 MW erweitert.

Zuvor hatte der Energiesektor die Zuverlässigkeit der Stromversorgung im Osten der Ukraine erhöht. Sie haben eine Hochspannungsfreileitung wieder in Betrieb genommen.