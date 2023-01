Wereschtschuk warnte vor möglichen Terroranschlägen in Kirchen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Samstag, den 7. Januar, bereiten die Russen zu Weihnachten Terroranschläge in Kirchen in den besetzten Gebieten vor. Der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete, Iryna Wereschtschuk, sagte dazu:

„Ich appelliere an die ukrainischen Bürger in den vorübergehend besetzten Gebieten: Es gibt Informationen, dass die Russen zu orthodoxen Weihnachten Terroranschläge in Kirchen in den vorübergehend besetzten Gebieten vorbereiten. Ich fordere die Bürgerinnen und Bürger auf, vorsichtig zu sein und, wenn möglich, Orte mit großen Menschenansammlungen zu meiden. Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf“, schrieb der stellvertretende Ministerpräsident.