Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Wetter in der Ukraine am Neujahrstag 2023 wird niederschlagsfrei und warm sein, so dass man es kaum als Neujahrstag bezeichnen kann. Dies am Mittwoch, 21. Dezember, sagte Meteorologe Natalia Didenko.

„Nach vorläufigen Prognosen wird der erste Januar 2023 in der Ukraine ohne Niederschlag und warm sein. Sowohl Silvester als auch der erste Tag der Silvesternacht versprechen „plus“ zu werden, – sagte sie.

Es ist bekannt, dass es am Donnerstag, 22. Dezember, in der Ukraine etwas wärmer sein wird. Das Temperaturmessgerät im ganzen Land zeigen +1 ° … +4 °, und in einigen Orten im Süden und Süd-Osten, wird die Luft bis zu +5 ° … +8 ° warm. In den meisten nördlichen Regionen wird es regnen, während es in der Region Tschernihiw schneien wird. Auch in den Regionen Chmelnyzky und Iwano-Frankiwsk wird mit Niederschlägen gerechnet.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Winter dieses Mal warm genug war. Die Leiterin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen sagte, dass die Europäische Union von einem „ungewöhnlich warmen Winter“ in Bezug auf Energie profitiert.

