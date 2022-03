WHO erwägt Evakuierung von Schwerstkranken aus der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die WHO erwägt die Evakuierung von Schwerstkranken aus der Ukraine. Dr. Jarno Habicht, Leiter des WHO-Büros in der Ukraine, sagte in einem Interview mit RBC-Ukraine am Montag, 21. März.

„Die WHO diskutiert mit ihren Partnern auch mit den EU-Ländern über die mögliche Evakuierung einiger Patienten. Krebskranke Kinder sind bereits in Nachbarländer evakuiert worden. Es gibt auch viele Diskussionen über Patienten mit anderen Krankheiten“, so Habicht.

Ihm zufolge ist das ukrainische Gesundheitssystem nun gezwungen, sich auf die Behandlung von Traumata zu konzentrieren. In dieser Hinsicht könnten die am meisten gefährdeten Patienten in anderen Ländern Hilfe erhalten…