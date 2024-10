Das Wirtschaftswachstum der Ukraine wird sich bis 2025 auf 2% verlangsamen - Weltbank

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Prognose der Weltbank: Aufgrund der russischen Invasion wird sich das Wirtschaftswachstum der Ukraine im Jahr 2025 auf 2% verlangsamen, das Russlands auf 1,6%

Aufgrund der russischen Invasion wird sich das Wirtschaftswachstum der Ukraine im Jahr 2025 auf 2% verlangsamen.

Die Weltbank schrieb darüber in ihrem Wirtschaftsbericht.

„In der Ukraine dürften die erheblichen Schäden durch die russische Invasion und die weit verbreiteten Stromausfälle das Wachstum von 5,3% im vergangenen Jahr auf 3,2% in diesem Jahr und 2% im Jahr 2025 abschwächen“, heißt es in dem Bericht. Gleichzeitig wird erwartet, dass Russlands straffere Geldpolitik und die zunehmende Verknappung von Kapazitäten und Arbeitskräften das Wachstum von 3,6% im Jahr 2023 auf 3,2% in diesem Jahr und 1,6% im Jahr 2025 abschwächen wird.

Das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern Europas und Zentralasiens stabilisiert sich nach einer Reihe von Krisen, allerdings auf einem Niveau, das deutlich unter dem der frühen 2000er Jahre liegt, so der Bericht.

Es wird erwartet, dass sich das regionale Wachstum von 3,5% im Jahr 2023 auf 3,3% in diesem Jahr und dann weiter auf 2,6% im Jahr 2025 abschwächt.

Im Juli meldete die Weltbank in ihrer Länderklassifizierung, dass Algerien, Iran, die Mongolei und die Ukraine im Jahr 2023 vom unteren mittleren zum oberen mittleren Einkommen aufgestiegen sind. Insbesondere das Pro-Kopf-Einkommen der Ukraine wurde auf 5.070 $ festgelegt. Die Ukraine ist zum ersten Mal seit 1987 in das obere mittlere Einkommensniveau aufgestiegen.