Die Wohnungen des Verräters Saldo und des Oligarchen Shelkov sind in der Ukraine verkauft worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Erlös aus dem Verkauf der beschlagnahmten Wohnungen in Höhe von fast 7 Mio. Hrywnja geht an den Fonds zur Beseitigung der Folgen der bewaffneten Aggression der Russischen Föderation.

Die ersten erfolgreichen Auktionen für den Verkauf von sanktioniertem Eigentum fanden im System Prozorro.Sales statt. Es war möglich, die Wohnungen des Kollaborateurs, des Gauleiters von Cherson, Wladimir Saldo, und des russischen Oligarchen Mikhail Shelkov in Odessa zu verkaufen, sagte der Leiter des Staatlichen Eigentumsfonds Witalij Koval am Dienstag, den 21. Mai in Telegram.

„Die Wohnungen des russischen Oligarchen Shelkov und des ukrainischen Kollaborateurs Saldo in Odessa wurden über das System Prozorro.Sales verkauft! Der Gesamtbetrag – fast 7 Millionen Hrywnja“, schrieb er.

Insbesondere eine Vier-Zimmer-Wohnung Shelkovs mit einer Fläche von 175,5 Quadratmetern kam für 4 Millionen Hrywnja „unter den Hammer“. Zwei Teilnehmer bewarben sich darum.

Neun Personen bewarben sich um die Wohnung von Saldo. Das höchste Gebot lag bei 2,9 Millionen Hrywnja.

Der Erlös geht an den Fonds zur Beseitigung der Folgen der bewaffneten Aggression der Russischen Föderation.

Die beiden beschlagnahmten Wohnungen befinden sich im Primorski-Bezirk von Odessa, nicht weit vom Strand Arcadia entfernt. Sie wurden Ende März zum Verkauf angeboten. Die für den 17. April geplanten Auktionen für den Verkauf dieser Wohnungen fanden jedoch nicht statt, da sich keine potenziellen Käufer fanden.

Insgesamt bearbeitet der Staatliche Immobilienfonds 753 sanktionierte Immobilieneinheiten. Dabei handelt es sich um Wohnungen und Häuser, Unternehmen und Fabriken, Nicht-Wohngebäude, Autos und Parkplätze.