Es wurde ein Befehl zur Tötung von Kriegsgefangenen der ukrainischen Streitkräfte in Popasna erteilt - Geheimdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat ein abgehörtes Gespräch zwischen den Insassen erhalten, in dem es um den Befehl geht, alle Kriegsgefangenen der Streitkräfte der Ukraine in der Nähe von Popasna, Region Luhansk, zu töten. Dies wurde am Mittwoch, den 20. April, auf der Facebook-Seite der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes berichtet.

„Die Kriegsgefangenen in Popasna sollen getötet werden“, heißt es im Gespräch zwischen den Kontrahenten.

Die Geheimdienstler stellen fest, dass solche Aktionen der russischen Armee „ein eklatantes Kriegsverbrechen, eine Verletzung des Völkerrechts und ein weiteres anschauliches Beispiel dafür sind, dass die russische Armee Mörder, Vergewaltiger und Plünderer und in keiner Weise militärisch ist“.

Das Main Directorate of Intelligence hat den Feind erneut gewarnt, dass Kriegsverbrechen nicht verjähren und alle Kriegsverbrecher gerecht bestraft werden…