Die Zahl der Opfer der russischen Angriffe auf Saporischschja ist gestiegen

Bei dem massiven Beschuss von Saporischschja am Sonntagabend, 9. Oktober, wurden mindestens 14 Menschen getötet. Die Arbeiten zur Beseitigung der Trümmer gehen weiter. Diese Daten wurden von Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer traditionellen Videoansprache bekannt gegeben.

„Mindestens 14 Menschen wurden durch russische Angriffe auf gewöhnliche Wohngebäude in Saporischschja getötet. Leider kann diese Zahl noch steigen. Die Räumung der Trümmer geht weiter. Mehr als 70 Menschen wurden verletzt, darunter 11 Kinder. Sie alle erhalten die notwendige Unterstützung. Hunderte von Familien sind obdachlos geworden. Eine der Raketen, eine schwere X-22-Antischiffsrakete, schlug in ein gewöhnliches neunstöckiges Wohnhaus ein und zerstörte den gesamten Eingangsbereich“, sagte das Staatsoberhaupt.

Unterdessen erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Olexander Staruch, dass eines der Opfer des Beschusses vom 6. Oktober in Saporischschja im Krankenhaus gestorben sei. Damit hat sich die Zahl der Opfer dieses russischen Terrorangriffs auf 20 erhöht.

„65 unschuldige Menschen sind in den letzten Tagen ums Leben gekommen: 32 Zivilisten starben am Grenzübergang, 20 in Wohnhäusern im Stadtzentrum und 13 auf der anderen Seite des Dnjepr“, resümierte der Gouverneur.