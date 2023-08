Die Zahl der Todesfälle auf dem Wasser hat im Vergleich zum letzten Jahr um 20 Prozent zugenommen - State Emergency Service

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der Todesfälle auf dem Wasser hat sich im Vergleich zum letzten Jahr um 20 Prozent erhöht. Dies berichtete der Pressesprecher des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen der Ukraine Olexander Khorunzhyi während eines Briefings im Medienzentrum der Ukraine, dem Pressedienst des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen.

Ihm zufolge bis heute, seit Anfang des Jahres wurde 640 Todesfälle, darunter 60 Kinder aufgezeichnet worden.

Khorunzhyi stellte fest, dass in der Ukraine insgesamt 265 Orte in der Nähe von Wasser ausgestattet sind und in Übereinstimmung mit den Regeln des Schutzes des Lebens von Menschen auf Gewässern, 211 von ihnen haben Strände.

Er forderte die Bürger auf, nicht an unbekannten Orten zu schwimmen, und betonte, dass es beim Besuch von Gewässern verboten ist, in der Nähe von kleinen Schiffen zu schwimmen, über die durch Bojen gekennzeichnete Badegrenze hinauszuschwimmen, von Bauwerken aus ins Wasser zu springen, an Stellen mit unsicherer Tiefe und Bodenbeschaffenheit zu schwimmen, Autokameras, Flöße, Sonnenliegen, Bretter usw. zu benutzen.