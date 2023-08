Eine Seemine wurde an der Küste der Region Mykolajiw entschärft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die stürmische See brachte eine weitere Seemine an die Schwarzmeerküste der Region Mykolajiw. Darüber berichtete am 7. August das Operative Kommando des Südens.

„Der Ort der Entdeckung eines gefährlichen Objekts wurde auf ….. eingeschränkt. Durch eine kontrollierte Detonation wurde die Mine zerstört“, so die Militärs.

Sie erinnerten daran, dass sich die Minengefahr in den Küstengewässern und entlang der Schwarzmeerküste gerade bei stürmischem Wetter erheblich verschärft.

„Seit Anfang des Jahres haben die Streitkräfte nicht weniger als 31 Minen entdeckt…. Nicht immer haben die Spezialisten Zeit, eine solche Meeresüberraschung“ kontrolliert zu entschärfen, oft explodieren die Minen aus objektiven Gründen durch Kollision mit anderen Objekten direkt im Wasser oder beim Auswurf an der Küste“, betonte das OK Süd.