Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Cherson haben 10 Personen von zwei Wohltätigkeitsorganisationen das Shlyakh-System genutzt und sind nicht in die Ukraine zurückgekehrt. Dies berichtete der Leiter der örtlichen Regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin am Samstag, den 23. Dezember in Telegram.

„Zu unserem großen Bedauern sind nicht alle, die sich als Wohltätigkeitsorganisationen bezeichnen, in Wirklichkeit solche. Ich habe den Vertretern der Organisationen Vereinigte Ukraine und Adzhalik die Erlaubnis erteilt, die Grenze zu überqueren. Sie reisten aus dem Land und brachten die versprochene humanitäre Hilfe, machten Fotos und berichteten. Danach haben sie jedoch beschlossen, zum zweiten Mal auszureisen und sind nicht zurückgekommen….. Derzeit sind die Befehle für ihre Ausreise aufgehoben worden. Wir haben uns auch an die Strafverfolgungsbehörden gewandt mit der Bitte, die Tatsache der illegalen Ausreise zu überprüfen“, sagte Prokudin.

Er wies darauf hin, dass die beiden genannten Organisationen nun keine Genehmigungen mehr für Auslandsreisen ihrer Vertreter erhalten. Prokudin forderte die Bürger auf, nicht mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Er richtete auch entsprechende Appelle an die Kollegen aus anderen Militärverwaltungen und Ministerien der Oblast, diesen beiden Organisationen keine Genehmigung für den Grenzübertritt zu erteilen.

Zuvor war am Samstag bekannt geworden, dass der Moderator von Channel 24, Olexij Pechiy, die Ukraine verlassen hat. Er erhielt eine Akkreditierung für den EU-Gipfel, nach dessen Ende er nicht zurückkehrte. Peciy nannte es eine „schwierige Entscheidung“, versprach aber, den „Informationskampf für die Ukraine“ fortzusetzen.