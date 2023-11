Zigaretten im Wert von 12 Millionen Dollar wurden an der Grenze aus einem Tanklastwagen beschlagnahmt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Kontrollpunkt Krasnojilsk in der Region Czernowitz wurde eine große Ladung geschmuggelter Zigaretten gefunden, die im Tank eines Lastwagens transportiert wurde, der zur Ausreise aus der Ukraine unterwegs war. Darüber berichtete am Vorabend der staatliche Grenzdienst der Ukraine.

Es wird angegeben, dass die versteckten Tabakwaren mit Hilfe eines Scanners entdeckt wurden.

„Nach der Demontage der Luke zogen Grenzschützer zusammen mit Zollbeamten aus einem speziell angefertigten Versteck 174 500 Schachteln Zigaretten der Marke Ashima ohne Verbrauchssteuerstempel heraus. Der Wert der Zigaretten belief sich auf 12.215.000 Hrywnja. Der Lastwagen wurde beschlagnahmt, dessen vorläufiger Wert sich auf 700 Tausend Hrywnja beläuft“.