Zollbeamte beschlagnahmten 407 Millionen Jahre alte Steine

Kiewer Zollbeamte haben vier uralte Steine mit den Abdrücken ausgestorbener Fische in einer internationalen Postsendung beschlagnahmt. Dies teilte der staatliche Zolldienst der Ukraine mit.

Der paläontologische Schatz wurde in einem Paket gefunden, das von Kiew in die Vereinigten Staaten geschickt wurde. Die Proben wurden zur Untersuchung in das Nationale Museum für Naturgeschichte der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine gebracht.

Wie Experten festgestellt haben, beträgt das geologische Alter der alten roten Sandsteinplatten 407 Millionen Jahre. Zwei der Steine weisen Abdrücke von Schalen der Fischart Stentiopelta pustulata auf. Der dritte Stein enthält außerdem ein Fragment eines uralten Muschelfisches, dessen Art noch bestimmt wird.

Der vierte Stein ist nur ein Fragment eines der Exemplare. Ihre „Heimat“ ist Podolien, das Einzugsgebiet des Dnjestr.

Die Museumsmitarbeiter stellten fest, dass alle Exemplare einen kulturellen und wissenschaftlichen Wert als geologisches Erbe haben. Darüber hinaus empfahlen sie, die Proben in das staatliche Register des nationalen Kulturerbes sowie in den Museumsfonds der Ukraine aufzunehmen.

„Nach der geltenden Gesetzgebung der Ukraine erfordert die Ausfuhr von kulturellen und historischen Werten ins Ausland eine entsprechende Bescheinigung des Kulturministeriums der Ukraine. Eine solche Genehmigung wurde den Zollbeamten nicht vorgelegt. In Bezug auf den Bürger, der seltene Fossilien ins Ausland geschickt hat, wurde ein Protokoll über die Verletzung der Zollvorschriften gemäß Artikel 473 des Zollkodex der Ukraine erstellt. Die paläontologischen Wertgegenstände wurden beschlagnahmt“, betonte der Zolldienst.