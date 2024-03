Ein Zugschaffner weigerte sich, weibliche Fahrgäste aufgrund von Aberglauben in den Waggon zu lassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Schaffner des Zuges Lwiw-Saporizhzhya weigerte sich am Dienstag, den 5. März, mit dem Einsteigen der Passagiere zu beginnen und erklärte, dass der erste, der den Waggon betreten sollte, ein Mann sein sollte, aber unter den Passagieren waren nur Frauen. Dies wurde auf Facebook vom Militär und der Schriftstellerin Irina Bobik berichtet, die ebenfalls unter den Fahrgästen war. Der Vorfall ereignete sich in Lwiw.

Bobik zufolge gab es keinen männlichen Fahrgast, so dass die Frauen auf dem Bahnsteig warteten. Irina schreibt, sie habe versucht, die Situation friedlich zu lösen, aber der Schaffner habe nicht reagiert.

„Nur meine Argumente, dass ich eine aktive Soldatin bin, haben gewirkt, und er hat uns schließlich in den Waggon gelassen. Mir ist natürlich klar, dass die Situation nicht das Ende der Welt ist. Aber kämpfe ich dafür, dass man mir an der Heimatfront das Gefühl gibt, ein Untermensch zu sein, zugunsten von magischem Denken und althergebrachten Vorurteilen?“ – betonte die Militärfrau.

Sie nannte das Verhalten des Dirigenten eine Manifestation von Sexismus.

In einer Stellungnahme zu der Nachricht entschuldigte sich Ukrsalisnyzja und versicherte, dass das Unternehmen an dem Grundsatz der Gleichberechtigung der Fahrgäste festhält und an der Verbesserung der Qualifikation der Schaffner arbeitet. Man versprach, die Aufmerksamkeit der Arbeitnehmer auf die aktuelle Situation zu lenken und einen Prozess der Umerziehung durchzuführen.

„Wir sind nicht abergläubisch und nehmen den Fall ernst. Wir sind entschlossen, die Situation zu prüfen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen“, sagte das Unternehmen.