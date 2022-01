Zusammenfassung des Sonntags: Neue Sanktionen und der Tod von Kurawlew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Westen kündigt neue Restriktionen für Russland an

Die britischen Behörden und die EU-Führung bereiten neue Sanktionen gegen Russland wegen dessen Drohung mit einem Einmarsch in die Ukraine vor. In die erweiterten Listen sollen alle Personen und Unternehmen aufgenommen werden, die unmittelbar an Aktivitäten zur Destabilisierung der Lage in der Ukraine beteiligt sind.

Leonid Kurawlew ist verstorben

In Russland ist der Volkskünstler der RSFSR Leonid Kurawlew im Alter von 86 Jahren verstorben. Der Star der Filme Afonya, Ivan Vasilyevich ändert seinen Beruf, Viy, Goldenes Kalb war in letzter Zeit schwer krank.

Zum ersten Mal in der Ukraine sind alle 15 Blöcke an das Stromnetz angeschlossen

NAEC Energoatom hat den vierten Block des KKW Riwne an das Stromnetz angeschlossen. Damit betreibt Energoatom zum ersten Mal in der Geschichte der Kernenergie in der Ukraine alle 15 Kraftwerksblöcke gleichzeitig. Wie bereits erwähnt, gibt es keine Anmerkungen zu ihrer Funktionsweise.

Kanada beginnt mit der Evakuierung von nicht benötigtem Botschaftspersonal in Kiew

Kanada hat beschlossen, nicht benötigtes Personal und verbleibende Familienangehörige vorübergehend aus seiner Botschaft in der Ukraine abzuziehen. Mitarbeiter mit Fachwissen in den Bereichen Sicherheitsreform, Konfliktmanagement und anderen Bereichen werden das Botschaftsteam bald verstärken.

Ein ukrainischer Verteidiger, der im Gebiet der Operation der Vereinten Streitkräfte (

) im Donbass verwundet wurde, wurde von den Separatisten einmal am Tag verletzt. Durch den Beschuss mit Maschinengewehr-Panzergranaten in Richtung Stanytsia Luhanska wurde ein Angehöriger der ukrainischen Streitkräfte verwundet. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Dänemark kündigt Waffentransfer an die Ukraine an

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat erklärt, dass die Behörden bereit sind, der Ukraine im Falle einer militärischen Eskalation seitens Russlands militärische Ausrüstung und Waffen zu liefern. Ihrer Meinung nach stellt die Situation um die Ukraine eine Bedrohung für ganz Europa dar.

Kanadische Verteidigungsministerin trifft zu offiziellem Besuch in Kiew ein

Die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand ist zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in der Ukraine eingetroffen. Die Delegation wurde auf dem Flugplatz vom stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsminister Olexander Polishchuk empfangen. Anand plant insbesondere ein Treffen mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Olexij Resnikow.