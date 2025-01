Zum zweiten Mal wurde über Nacht in Kiew Luftschutzalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 10. Januar wurde in Kiew zum zweiten Mal Luftalarm ausgerufen. Der Grund waren erneut feindliche Drohnen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Überwachungskanal Air Alert Map.

„Luftalarm in der Stadt Kiew“, heißt es in der Meldung um 04:52 Uhr.

Kurz zuvor hatte die Luftwaffe gewarnt, dass feindliche Angriffsdrohnen in Richtung Boryspil und Browary (Region Kiew) fliegen.

Aktualisiert um 05:12

Der Luftalarm wurde in Kiew und der Region Kiew aufgehoben.

Wo der Alarm ausgerufen wurde

Ab 04:59 Uhr gilt der Luftalarm weiterhin in den Regionen Kiew, Poltawa, Kirowohrad, Dnipro, Winnyzja, Chmelnyzki und Czernowitz. In diesen Regionen werden feindliche Angriffsdrohnen gesichtet.

Bereits in der vergangenen Nacht haben die Russen versucht, die Hauptstadt anzugreifen. Gegen 1 Uhr wurden feindliche Drohnen in der Region Kiew gesichtet. Die Luftabwehrkräfte arbeiteten an ihnen.

Etwa eine Stunde später, um 02:01 Uhr, ging in Kiew der Alarm los. Daraufhin teilte der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Timur Tkatschenko, mit, dass die Luftabwehrkräfte auch in der Hauptstadt operierten.

Später wurde bekannt, dass die Trümmer der Drohnen im Stadtteil Solomensky ein Hochhaus getroffen haben. Es wurden keine Verletzten gemeldet, aber die Fenster des Gebäudes gingen zu Bruch und sechs Autos wurden beschädigt.