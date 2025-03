Österreichs Außenministerin ist in der Ukraine eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Österreichs neue Außenministerin, Beate Meinl-Reisinger, ist heute in der Ukraine eingetroffen.

Österreichs neue Außenministerin, Beate Meinl-Reisinger, ist am 14. März in Kiew eingetroffen. Dies teilte der Botschafter der Ukraine in Österreich Wassyl Khiminets mit.

„Willkommen in Kiew, verehrte Bundesministerin“, schrieb der Diplomat im sozialen Netzwerk X.