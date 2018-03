2018 sind wieder sieben Ukrainer in der Milliardärsliste von Forbes

Der langsam stärker werdende Wirtschaftsaufschwung hat trotz des fortdauernden Krieges dazu geführt, dass es 2018 sieben Ukrainer in die Milliardärsliste von Forbes geschafft haben. Die sechs Ukrainer aus dem Vorjahr konnten ihr geschätztes Vermögen um 1,7 Milliarden Dollar erhöhen und ein alter Bekannter schaffte es wieder zurück in die Liste.

Die Geschäfte des aus Donezk nach Kiew geflohenen Oligarchen Rinat Achmetow laufen trotz oder wegen des Krieges wieder blendend. Sein Vermögen stieg den Berechnungen von Forbes nach um 900 Millionen Dollar auf 5,5 Milliarden Dollar. Auch der Verlust der Kontrolle über seine Unternehmen im Nichtregierungsgebiet und die Blockade der Separatistengebiete konnten ihm offenbar nichts anhaben. An zweiter Stelle steht der Poltawaer Milliardär Kostjantyn Schewaho. Das Anziehen der Metallpreise und sein Parlamentssitz wirkten sich offenbar gut auf seine Geschäfte aus. Die Aktiva des Hühnerfleischproduzenten Jurij Kossjuk, der vor Kurzem auf einer Party im französischen Nobelkurort Courchevel gesichtet wurde, wurden ebenfalls mit 1,5 Milliarden Dollar höher als 2017 bewertet. Die Nähe zu Präsident Petro Poroschenko und die erhaltenen Subventionen aus dem Budget zahlen sich anscheinend aus. Ebenfalls über einen Vermögenszuwachs von 300 Millionen Dollar auf dem Papier kann sich Wiktor Pintschuk freuen. Mit 1,4 Milliarden Dollar wurden seine Unternehmensanteile wohl auch aufgrund des wieder anziehenden Russlandgeschäfts höher taxiert. Die Folgen der Verstaatlichung der Privatbank lassen die beiden ehemaligen Hauptaktionäre Hennadij Boholjubow und Ihor Kolomojskyj um jeweils 100 Millionen Dollar ärmer aussehen. Nach 2014 hat es dahingegen der Parlamentsabgeordnete Wadym Nowynskyj vom Oppositionsblock wieder zurückgeschafft. Auch seine Rückkehr in die Milliardärsliste dürfte dem Anstieg der Rohstoffpreise geschuldet sein.

Beharrlich ignoriert von den Forbesmitarbeitern wird hingegen weiter Präsident Petro Poroschenko. Ukrainische Medien zählen ihn schon seit geraumer Zeit wieder zu den Milliardären. Zum Stand 1. März haben zudem auch 743 Ukrainer Einkünfte in 2017 mit mehr als einer Million Hrywnja (etwa 30.000 Euro) deklariert. Fast doppelt so viel wie im Vorjahr, wie der Staatliche Fiskaldienst stolz mitteilte. 40 Prozent also 291 der Einkommensmillionäre in Hrywnja leben dabei in der Hauptstadt Kiew. Der Durchschnittsukrainer kommt hingegen offiziell mit weit weniger über die Runden. 260 Euro im Monat Dezember, also aufs Jahr hochgerechnet etwas um die 3.000 Euro brutto verdiente er im Jahr.

Forbes-Liste 2018

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 334 Rinat Achmetow 51 5,5 System Capital Management 1477 Kostjantyn Schewaho 44 1,6 Ferrexpo 1561 Jurij Kossjuk 49 1,5 Mironowskij Chleboprodukt 1650 Wiktor Pintschuk 57 1,4 Eastone 1867 Hennadij Boholjubow 56 1,2 Privat-Gruppe 2124 Ihor Kolomojskyj 55 1,0 Privat-Gruppe 2124 Wadym Nowynskyj 54 1,0 Smart Holding

Forbes-Liste 2017

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 359 Rinat Achmetow 50 4,6 System Capital Management 1468 Hennadij Boholjubow 54 1,3 Privat-Gruppe 1678 Jurij Kossjuk 48 1,2 Mironowskij Chleboprodukt 1678 Kostjantyn Schewaho 43 1,2 Ferrexpo 1795 Ihor Kolomojskyj 54 1,1 Privat-Gruppe 1795 Wiktor Pintschuk 56 1,1 Eastone

Forbes-Liste 2016

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 771 Rinat Achmetow 49 2,3 System Capital Management 1367 Hennadij Boholjubow 54 1,3 Privat-Gruppe 1367 Ihor Kolomojskyj 53 1,3 Privat-Gruppe 1467 Wiktor Pintschuk 55 1,2 Eastone 1694 Jurij Kossjuk 47 1,0 Mironowskij Chleboprodukt

Forbes-Liste 2015

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 201 Rinat Achmetow 48 6,7 System Capital Management 1250 Wiktor Pintschuk 54 1,5 Eastone 1415 Ihor Kolomojskyj 52 1,3 Privat-Gruppe 1500 Hennadij Boholjubow 53 1,3 Privat-Gruppe 1638 Jurij Kossjuk 46 1,1 Mironowskij Chleboprodukt

Forbes-Liste 2014

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 88 Rinat Achmetow 47 12,5 System Capital Management 506 Wiktor Pintschuk 53 3,2 Eastone 764 Hennadij Boholjubow 52 2,3 Privat-Gruppe 828 Ihor Kolomojskyj 51 2,1 Privat-Gruppe 1154 Jurij Kossjuk 45 1,5 Mironowskij Chleboprodukt 1154 Wadym Nowynskyj 50 1,5 Smart Holding 1284 Petro Poroschenko 48 1,3 Roshen 1372 Kostjantyn Schewaho 40 1,2 Ferrexpo 1565 Serhij Tihipko 54 1,0 TAS -Gruppe

Forbes-Liste 2013

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 47 Rinat Achmetow 46 15,4 System Capital Management 353 Wiktor Pintschuk 52 3,8 Eastone 613 Ihor Kolomojskyj 50 2,4 Privat-Gruppe 792 Wadym Nowynskyj 49 1,9 Smart Holding 882 Hennadij Boholjubow 51 1,7 Privat-Gruppe 931 Jurij Kossjuk 44 1,6 Mironowskij Chleboprodukt 931 Petro Poroschenko 47 1,6 Roshen 974 Kostjantyn Schewaho 39 1,5 Ferrexpo 1175 Serhij Tihipko 53 1,2 TAS -Gruppe 1342 Andrij Werewskyj 38 1,0 Kernel Group

Forbes-Liste 2012

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 39 Rinat Achmetow 45 16,0 System Capital Management 255 Wiktor Pintschuk 51 4,2 Eastone 377 Ihor Kolomojskyj 49 3,0 Privat-Gruppe 418 Hennadij Boholjubow 50 2,8 Privat-Gruppe 719 Kostjantyn Schewaho 38 1,8 Ferrexpo 1140 Jurij Kossjuk 43 1,5 Mironowskij Chleboprodukt 1153 Petro Poroschenko 46 1,0 Roshen 1153 Andrij Werewskyj 37 1,0 Kernel Group

Forbes-Liste 2011

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 39 Rinat Achmetow 44 16,0 System Capital Management 336 Wiktor Pintschuk 50 3,3 Eastone 459 Ihor Kolomojskyj 48 2,5 Privat-Gruppe 459 Hennadij Boholjubow 49 2,5 Privat-Gruppe 488 Kostjantyn Schewaho 37 2,4 Ferrexpo 833 Jurij Kossjuk 42 1,5 Mironowskij Chleboprodukt 1057 Andrij Werewskyj 36 1,1 Kernel Group 1140 Oleh Bachmatjuk 36 1,0 Avantgarde Group

Forbes-Liste 2010

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 148 Rinat Achmetow 43 5,2 System Capital Management 307 Wiktor Pintschuk 49 3,1 Eastone 488 Ihor Kolomojskyj 47 2,0 Privat-Gruppe 582 Hennadij Boholjubow 48 1,7 Privat-Gruppe 828 Kostjantyn Schewaho 36 1,2 Ferrexpo

Forbes-Liste 2009

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 246 Wiktor Pintschuk 48 2,6 Eastone 397 Rinat Achmetow 42 1,8 System Capital Management 601 Ihor Kolomojskyj 46 1,2 Privat-Gruppe 647 Hennadij Boholjubow 47 1,1 Privat-Gruppe

Forbes-Liste 2008

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 127 Rinat Achmetow 41 7,3 System Capital Management 203 Wiktor Pintschuk 47 5,0 Eastone 253 Ihor Kolomojskyj 45 4,2 Privat-Gruppe 260 Hennadij Boholjubow 46 4,0 Privat-Gruppe 327 Kostjantyn Schewaho 34 3,4 Ferrexpo 428 Witalij Hajduk 50 2,7 Industrialnyj Sojus Donbass 428 Serhij Taruta 53 2,7 Industrialnyj Sojus Donbass

Quelle:

The World’s Billionaires – Forbes