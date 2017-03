Sechs Ukrainer schafften es 2017 in die Milliardärsliste von Forbes

Trotz anhaltender Wirtschaftskrise, Krieg und politischen Querelen haben es 2017 sechs Ukrainer in die Milliardärsliste von Forbes geschafft. Gegenüber dem Vorjahr stieg das geschätzte Vermögen der ukrainischen Milliardäre um mehr als drei Milliarden Dollar.

Erstmals seit Kriegsbeginn 2014 hat der aus Donezk nach Kiew geflüchtete Oligarch Rinat Achmetow 2016 sein Vermögen wieder mehren können. Der geschätzte Wert seiner Aktiva verdoppelte sich den Berechnungen von Forbes nach auf 4,6 Milliarden Dollar. Unberücksichtigt blieben dabei jedoch die Verwerfungen durch die seit Januar andauernde Blockade des Warenverkehrs in und aus den Separatistengebieten und den Verlust der Kontrolle über seine Unternehmen im Nichtregierungsgebiet. Weiterhin mit 1,3 Milliarden Dollar wird der Ex-Mitbesitzer der im Dezember verstaatlichten Privatbank Hennadij Boholjubow bewertet. An dritter Stelle folgt mit Jurij Kossjuk ein Vertreter der Landwirtschaft, der seine Unternehmen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim vor kurzem verkaufen konnte. Zurück in der Liste ist der Parlamentsabgeordnete Kostjantyn Schewaho, dessen Vermögenswerte auf 1,2 Milliarden Dollar geschätzt werden. Federn lassen musste der Liste zufolge der andere Teilhaber der verstaatlichten Privatbank. Ihor Kolomojskij wird nur noch auf 1,1 Milliarden Dollar taxiert. Den Schluss bildet Wiktor Pintschuk, dessen Industriebeteiligungen trotz eingebrochenem Russlandgeschäft noch mit 1,1 Milliarden Dollar bewertet wurden.

Es fehlt in der Liste weiter Präsident Petro Poroschenko, dessen Geschäfte in allen Bereichen — wenn man ukrainischen Medienberichten Glauben schenkt — trotz der Krise gut laufen sollen. Gleichzeitig verdient der Durchschnittsukrainer der offiziellen Statistik nach nur wenig mehr als 200 Euro.

Forbes-Liste 2017

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 359 Rinat Achmetow 50 4,6 System Capital Management 1468 Hennadij Boholjubow 54 1,3 Privat-Gruppe 1678 Jurij Kossjuk 48 1,2 Mironowskij Chleboprodukt 1678 Kostjantyn Schewaho 43 1,2 Ferrexpo 1795 Ihor Kolomojskyj 54 1,1 Privat-Gruppe 1795 Wiktor Pintschuk 56 1,1 Eastone

Forbes-Liste 2016

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 771 Rinat Achmetow 49 2,3 System Capital Management 1367 Hennadij Boholjubow 54 1,3 Privat-Gruppe 1367 Ihor Kolomojskyj 53 1,3 Privat-Gruppe 1467 Wiktor Pintschuk 55 1,2 Eastone 1694 Jurij Kossjuk 47 1,0 Mironowskij Chleboprodukt

Forbes-Liste 2015

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 201 Rinat Achmetow 48 6,7 System Capital Management 1250 Wiktor Pintschuk 54 1,5 Eastone 1415 Ihor Kolomojskyj 52 1,3 Privat-Gruppe 1500 Hennadij Boholjubow 53 1,3 Privat-Gruppe 1638 Jurij Kossjuk 46 1,1 Mironowskij Chleboprodukt

Forbes-Liste 2014

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 88 Rinat Achmetow 47 12,5 System Capital Management 506 Wiktor Pintschuk 53 3,2 Eastone 764 Hennadij Boholjubow 52 2,3 Privat-Gruppe 828 Ihor Kolomojskyj 51 2,1 Privat-Gruppe 1154 Jurij Kossjuk 45 1,5 Mironowskij Chleboprodukt 1154 Wadym Nowynskyj 50 1,5 Smart Holding 1284 Petro Poroschenko 48 1,3 Roshen 1372 Kostjantyn Schewaho 40 1,2 Ferrexpo 1565 Serhij Tihipko 54 1,0 TAS -Gruppe

Forbes-Liste 2013

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 47 Rinat Achmetow 46 15,4 System Capital Management 353 Wiktor Pintschuk 52 3,8 Eastone 613 Ihor Kolomojskyj 50 2,4 Privat-Gruppe 792 Wadym Nowynskyj 49 1,9 Smart Holding 882 Hennadij Boholjubow 51 1,7 Privat-Gruppe 931 Jurij Kossjuk 44 1,6 Mironowskij Chleboprodukt 931 Petro Poroschenko 47 1,6 Roshen 974 Kostjantyn Schewaho 39 1,5 Ferrexpo 1175 Serhij Tihipko 53 1,2 TAS -Gruppe 1342 Andrij Werewskyj 38 1,0 Kernel Group

Forbes-Liste 2012

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 39 Rinat Achmetow 45 16,0 System Capital Management 255 Wiktor Pintschuk 51 4,2 Eastone 377 Ihor Kolomojskyj 49 3,0 Privat-Gruppe 418 Hennadij Boholjubow 50 2,8 Privat-Gruppe 719 Kostjantyn Schewaho 38 1,8 Ferrexpo 1140 Jurij Kossjuk 43 1,5 Mironowskij Chleboprodukt 1153 Petro Poroschenko 46 1,0 Roshen 1153 Andrij Werewskyj 37 1,0 Kernel Group

Forbes-Liste 2011

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 39 Rinat Achmetow 44 16,0 System Capital Management 336 Wiktor Pintschuk 50 3,3 Eastone 459 Ihor Kolomojskyj 48 2,5 Privat-Gruppe 459 Hennadij Boholjubow 49 2,5 Privat-Gruppe 488 Kostjantyn Schewaho 37 2,4 Ferrexpo 833 Jurij Kossjuk 42 1,5 Mironowskij Chleboprodukt 1057 Andrij Werewskyj 36 1,1 Kernel Group 1140 Oleh Bachmatjuk 36 1,0 Avantgarde Group

Forbes-Liste 2010

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 148 Rinat Achmetow 43 5,2 System Capital Management 307 Wiktor Pintschuk 49 3,1 Eastone 488 Ihor Kolomojskyj 47 2,0 Privat-Gruppe 582 Hennadij Boholjubow 48 1,7 Privat-Gruppe 828 Kostjantyn Schewaho 36 1,2 Ferrexpo

Forbes-Liste 2009

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 246 Wiktor Pintschuk 48 2,6 Eastone 397 Rinat Achmetow 42 1,8 System Capital Management 601 Ihor Kolomojskyj 46 1,2 Privat-Gruppe 647 Hennadij Boholjubow 47 1,1 Privat-Gruppe

Forbes-Liste 2008

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 127 Rinat Achmetow 41 7,3 System Capital Management 203 Wiktor Pintschuk 47 5,0 Eastone 253 Ihor Kolomojskyj 45 4,2 Privat-Gruppe 260 Hennadij Boholjubow 46 4,0 Privat-Gruppe 327 Kostjantyn Schewaho 34 3,4 Ferrexpo 428 Witalij Hajduk 50 2,7 Industrialnyj Sojus Donbass 428 Serhij Taruta 53 2,7 Industrialnyj Sojus Donbass

