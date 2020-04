2020 nur noch sechs Ukrainer in der Milliardärsliste von Forbes

In der Milliardärsliste des amerikanischen Wirtschaftsmagazins Forbes finden sich 2020 nur noch sechs ukrainische Milliardäre. Das geschätzte Vermögen der verbliebenen Superreichen hat sich zusätzlich um fast 40 Prozent verringert. Vor allem die Unternehmen des weiterhin reichsten Ukrainers Rinat Achmetow wurden geringer bewertet.

Besonders stark schrumpfte der Wert der Unternehmen des Stahl-Magnaten Rinat Achmetow. Der Rückgang der Stahlpreise 2019 wirkte sich massiv auf sein Vermögen aus. Statt mit 6 Milliarden Dollar 2019 wird das Geschäft des 53-Jährigen nur noch mit 2,4 Milliarden Dollar bewertet. An zweiter Stelle steht mit Wiktor Pintschuk nun der Schwiegersohn des zweiten Präsidenten der Ukraine, Leonid Kutschma. Pintschuks Unternehmen mit Schwerpunkt bei der Stahlröhrenproduktion haben demnach einen kaum veränderten Wert von etwa 1,3 Milliarden Dollar. Unverändert mit 1,2 Milliarden Dollar wird hingegen Hennadij Boholjubow bewertet. Ebenso unverändert wird der Hühnerfleischproduzent Jurij Kossjuk auf 1,1 Milliarden Dollar taxiert. Boholjubows Geschäftspartner Ihor Kolomojskyj wird trotz der nachgesagten Präferenzen durch den neuen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weiter auf 1,0 Milliarde Dollar geschätzt. Zumindest kann er sich jetzt wieder in der Ukraine aufhalten. Abgeschlossen wird die Sechserliste durch den Poltawaer Milliardär Kostjantyn Schewaho um den Eisenerzkonzern Ferrexpo, der ebenso noch eine Milliarde schwer geschätzt wird. Aufgrund des Wechsels des politischen Klimas in der Ukraine, hat er allerdings das Land verlassen.

Ausgeschieden aus der Liste ist Achmetows Geschäftspartner Wadym Nowynskyj, der sich zumindest nach Forbes nicht mehr als Milliardär fühlen kann.

Außen vor blieb auch in diesem Jahr Ex-Präsident Petro Poroschenko (54). Die Wochenzeitschrift NW schätzte allerdings im Oktober 2019 sein Vermögen um den Süßwarenkonzern Roshen auf 1,2 Milliarden Dollar und sah ihn als sechstreichsten Ukrainer an. Der Durchschnittsukrainer muss hingegen offiziell mit weit weniger über die Runden kommen. Im Dezember 2019 lagen die Löhne im Mittel bei etwa 450 Euro. Mit der sich gerade verschärfenden Wirtschaftskrise und der Abwertung der Hrywnja ist eher von schrumpfenden Löhnen in diesem Jahr auszugehen.

Forbes-Liste 2020

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 875 Rinat Achmetow 53 2,4 System Capital Management 1613 Wiktor Pintschuk 59 1,3 Eastone 1730 Hennadij Boholjubow 58 1,2 Privat-Gruppe 1851 Jurij Kossjuk 50 1,1 Mironowskij Chleboprodukt 1990 Ihor Kolomojskyj 57 1,0 Privat-Gruppe 1511 Kostjantyn Schewaho 46 1,0 Ferrexpo

Forbes-Liste 2019

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 272 Rinat Achmetow 52 6,0 System Capital Management 1511 Kostjantyn Schewaho 45 1,5 Ferrexpo 1605 Jurij Kossjuk 50 1,4 Mironowskij Chleboprodukt 1605 Wiktor Pintschuk 58 1,4 Eastone 1818 Hennadij Boholjubow 57 1,2 Privat-Gruppe 1941 Ihor Kolomojskyj 56 1,1 Privat-Gruppe 2057 Wadym Nowynskyj 55 1,0 Smart Holding

Forbes-Liste 2018

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 334 Rinat Achmetow 51 5,5 System Capital Management 1477 Kostjantyn Schewaho 44 1,6 Ferrexpo 1561 Jurij Kossjuk 49 1,5 Mironowskij Chleboprodukt 1650 Wiktor Pintschuk 57 1,4 Eastone 1867 Hennadij Boholjubow 56 1,2 Privat-Gruppe 2124 Ihor Kolomojskyj 55 1,0 Privat-Gruppe 2124 Wadym Nowynskyj 54 1,0 Smart Holding

Forbes-Liste 2017

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 359 Rinat Achmetow 50 4,6 System Capital Management 1468 Hennadij Boholjubow 54 1,3 Privat-Gruppe 1678 Jurij Kossjuk 48 1,2 Mironowskij Chleboprodukt 1678 Kostjantyn Schewaho 43 1,2 Ferrexpo 1795 Ihor Kolomojskyj 54 1,1 Privat-Gruppe 1795 Wiktor Pintschuk 56 1,1 Eastone

Forbes-Liste 2016

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 771 Rinat Achmetow 49 2,3 System Capital Management 1367 Hennadij Boholjubow 54 1,3 Privat-Gruppe 1367 Ihor Kolomojskyj 53 1,3 Privat-Gruppe 1467 Wiktor Pintschuk 55 1,2 Eastone 1694 Jurij Kossjuk 47 1,0 Mironowskij Chleboprodukt

Forbes-Liste 2015

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 201 Rinat Achmetow 48 6,7 System Capital Management 1250 Wiktor Pintschuk 54 1,5 Eastone 1415 Ihor Kolomojskyj 52 1,3 Privat-Gruppe 1500 Hennadij Boholjubow 53 1,3 Privat-Gruppe 1638 Jurij Kossjuk 46 1,1 Mironowskij Chleboprodukt

Forbes-Liste 2014

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 88 Rinat Achmetow 47 12,5 System Capital Management 506 Wiktor Pintschuk 53 3,2 Eastone 764 Hennadij Boholjubow 52 2,3 Privat-Gruppe 828 Ihor Kolomojskyj 51 2,1 Privat-Gruppe 1154 Jurij Kossjuk 45 1,5 Mironowskij Chleboprodukt 1154 Wadym Nowynskyj 50 1,5 Smart Holding 1284 Petro Poroschenko 48 1,3 Roshen 1372 Kostjantyn Schewaho 40 1,2 Ferrexpo 1565 Serhij Tihipko 54 1,0 TAS -Gruppe

Forbes-Liste 2013

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 47 Rinat Achmetow 46 15,4 System Capital Management 353 Wiktor Pintschuk 52 3,8 Eastone 613 Ihor Kolomojskyj 50 2,4 Privat-Gruppe 792 Wadym Nowynskyj 49 1,9 Smart Holding 882 Hennadij Boholjubow 51 1,7 Privat-Gruppe 931 Jurij Kossjuk 44 1,6 Mironowskij Chleboprodukt 931 Petro Poroschenko 47 1,6 Roshen 974 Kostjantyn Schewaho 39 1,5 Ferrexpo 1175 Serhij Tihipko 53 1,2 TAS -Gruppe 1342 Andrij Werewskyj 38 1,0 Kernel Group

Forbes-Liste 2012

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 39 Rinat Achmetow 45 16,0 System Capital Management 255 Wiktor Pintschuk 51 4,2 Eastone 377 Ihor Kolomojskyj 49 3,0 Privat-Gruppe 418 Hennadij Boholjubow 50 2,8 Privat-Gruppe 719 Kostjantyn Schewaho 38 1,8 Ferrexpo 1140 Jurij Kossjuk 43 1,5 Mironowskij Chleboprodukt 1153 Petro Poroschenko 46 1,0 Roshen 1153 Andrij Werewskyj 37 1,0 Kernel Group

Forbes-Liste 2011

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 39 Rinat Achmetow 44 16,0 System Capital Management 336 Wiktor Pintschuk 50 3,3 Eastone 459 Ihor Kolomojskyj 48 2,5 Privat-Gruppe 459 Hennadij Boholjubow 49 2,5 Privat-Gruppe 488 Kostjantyn Schewaho 37 2,4 Ferrexpo 833 Jurij Kossjuk 42 1,5 Mironowskij Chleboprodukt 1057 Andrij Werewskyj 36 1,1 Kernel Group 1140 Oleh Bachmatjuk 36 1,0 Avantgarde Group

Forbes-Liste 2010

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 148 Rinat Achmetow 43 5,2 System Capital Management 307 Wiktor Pintschuk 49 3,1 Eastone 488 Ihor Kolomojskyj 47 2,0 Privat-Gruppe 582 Hennadij Boholjubow 48 1,7 Privat-Gruppe 828 Kostjantyn Schewaho 36 1,2 Ferrexpo

Forbes-Liste 2009

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 246 Wiktor Pintschuk 48 2,6 Eastone 397 Rinat Achmetow 42 1,8 System Capital Management 601 Ihor Kolomojskyj 46 1,2 Privat-Gruppe 647 Hennadij Boholjubow 47 1,1 Privat-Gruppe

Forbes-Liste 2008

Rang Name Alter Vermögen in Mrd. US-Dollar Unternehmen 127 Rinat Achmetow 41 7,3 System Capital Management 203 Wiktor Pintschuk 47 5,0 Eastone 253 Ihor Kolomojskyj 45 4,2 Privat-Gruppe 260 Hennadij Boholjubow 46 4,0 Privat-Gruppe 327 Kostjantyn Schewaho 34 3,4 Ferrexpo 428 Witalij Hajduk 50 2,7 Industrialnyj Sojus Donbass 428 Serhij Taruta 53 2,7 Industrialnyj Sojus Donbass

Quelle:

The World’s Billionaires – Forbes