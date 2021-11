24 Stunden im Donbass: neun Bombardierungen, keine Verletzten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Separatistische Einheiten haben in den letzten 24 Stunden neunmal Stellungen der Streitkräfte der Ukraine im Donbass beschossen. Zwei ukrainische Soldaten wurden verwundet, wie das Pressezentrum des Hauptquartiers der Vereinigten Streitkräfte am Donnerstag, den 25. November, in einer Morgenmeldung mitteilte.

So feuerte der Feind in der Nähe der Mine Butovka mit Maschinengewehren, Panzerabwehrgranatwerfern und großkalibrigen Maschinengewehren.

In Richtung Kamianka wurden Granatwerfer verschiedener Systeme und großkalibrige Maschinengewehre eingesetzt, und in Richtung New York wurde von BMPs, Granatwerfern verschiedener Systeme und großkalibrigen Maschinengewehren geschossen.

In der Nähe von Luhanske schossen die feindlichen Truppen mit Handgranatwerfern gegen Panzer.

Darüber hinaus feuerte der Feind Mörser vom Kaliber 82 mm auf den Grenzkontrollpunkt der ersten Verteidigungslinie, die zum Kontrollpunkt Marinka gehört.

In der Nähe von Verkhnetoretske setzte der Feind automatische Panzerfäuste, großkalibrige Maschinengewehre und andere Kleinwaffen ein.

In der Nähe von Vodyane, in der Region Asow, wurden ukrainische Stellungen mit 82 mm und 120 mm Mörsern beschossen.

Im Gegenzug erwiderte das ukrainische Militär das Feuer, ohne die nach den Minsker Vereinbarungen verbotenen Waffen einzusetzen.

Seit Beginn dieses Tages wurden keine Verletzungen der Waffenstillstandsregelung durch die Separatisten festgestellt.

Am Vortag wurden im Donbass vier Verstöße gegen die Waffenruhe verzeichnet. Ein ukrainischer Soldat wurde verwundet…