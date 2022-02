24 Stunden in der United Forces Operation: zwei Tote und 12 Verwundete

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden, am 21. Februar, verletzten feindliche Truppen im Donbass 84 Mal das Schweigegebot. Zwei Soldaten wurden getötet und 12 weitere verwundet. Darüber hinaus wurden sechs Soldaten im Kampf verletzt. Dies berichtete das Pressezentrum des Hauptquartiers der Gemeinsamen Streitkräfte am Morgen.

Die Verwundeten befinden sich in Militärkrankenhäusern.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind Talakivka, Pischevik, Krasnogorovka, Vodyanoye, Stanyzja Luhanska, Schastie, Lebedinske, Chermalyk, Kamenka, Novoluhanske, Novoselovka Second, Novoselovka, Novomikhailovka, Lopaskino, Hnutovo, Vrubivka beschossen hat, Pavlopol, Sajzewe, Peski, Mykolajiwka, Verkhnetoretske, Troitske, Luhanske, Starostagnativka, Granitne, Marinka, Opytno, Schyrokyne, Prichepilivka, New York, Nowotoschkiwske, Svetlodarsk, Majorsk, Shumy, Slavne, Novognativka, Newelske, Novotroitskoye.

Ein feindliches unbemanntes Luftfahrzeug, wahrscheinlich Orlan-10, wurde ebenfalls beim Überfliegen der Kontaktlinie registriert.

Im Laufe des Tages wurden im Donbass drei Verstöße registriert, von denen zwei den Einsatz von Waffen betrafen, die nach den Minsker Vereinbarungen verboten sind.

Seit Beginn des Tages hat der Feind Shchastia und Mariupol beschossen.

Zuvor zeigte das Netzwerk zahlreiche Militärfahrzeuge, die in den Donbass einfuhren.

Eine Einrichtung der Ukrhazdobycha und ein Fahrzeug der humanitären Mission sind im Donbass unter Beschuss geraten.